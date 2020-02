Coronavirus, il caso dei "due contagiati fantasma" scuote Roma: malati e per dieci giorni in giro per la città (Di domenica 9 febbraio 2020) Un nuovo caso che spaventa l'Italia: per dieci giorni due persone hanno viaggiato tra Roma e lo Stivale, ed erano contagiati dal Coronavirus. Una bomba di cui dà conto Il Messaggero: la coppia, di Taiwan, è stata ricoverata al ritorno a casa. A Roma è iniziata con discrezione la ricerca di tutti col liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : #coronavirus Stanno tutti bene gli italiani sulla nave da crociera Diamond Princess ancorata a Yokoama in Giappone.… - RaffaeleFitto : Altri Paesi #UE stanno invitando i loro cittadini a rientrare dalla #Cina In Italia, invece, abbiamo #DiMaio, che n… - matteosalvinimi : Per la signora Raggi io “speculo e alimento la psicosi” sul coronavirus. Anche in questo caso quindi è… -