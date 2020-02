Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani: 17 i ricoverati, 36 negativi al test (Di domenica 9 febbraio 2020) L’ospedale Pallanzani ha diramato il quotidiano bollettino medico sulle condizioni dei pazienti infettatti, o sospettati, del Coronavirus. «Tutti i test relativi ai casi sospetti per il nuovo Coronavirus sono risultati negativi – chiariscono i medici – compreso il test per la donna italiana inviataci, a puro scopo precauzionale, dalla Città Militare della Cecchignola e la coppia proveniente da un Pronto soccorso cittadino». Per quanto riguardo i due bambini accompagnati nella tarda serata di ieri dalla Cecchignola «a puro scopo precauzionale», l’ospedale specifica che «sono in corso di effettuazione i test i cui esiti verranno dati non appena disponibili. I bambini, che al ricovero presentavano un modesto rialzo termico, sono in buone condizioni generali. Sono assistiti, oltre che dalla nostra equipe, da personale specializzato dell’Ospedale Pediatrico ... open.online

infoitestero : Coronavirus: allo Spallanzani due bambini con la febbre, il bollettino di oggi -