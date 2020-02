Coronavirus, i due turisti contagiati che hanno girato l’Italia per dieci giorni (Di domenica 9 febbraio 2020) Ci sono due persone contagiate dal Coronavirus che hanno girato per Roma e per l’Italia per dieci giorni. Quando sono tornati a Taiwan sono stati ricoverati in ospedale e, racconta oggi Il Messaggero in un articolo a firma di Mauro Evangelista, a quel punto è scattata la caccia a chi ha avuto contatti con loro: alcuni sono stati individuati e isolati. Per altri la ricerca continua. Coronavirus, i due turisti contagiati che hanno girato l’Italia per dieci giorni Si tratta di marito e moglie intorno ai 50 anni di età, che sono partiti da Taipei il 22 gennaio con destinazione Roma non con volo diretto ma con scalo a Hong Kong. Cominciano la loro vacanza da Roma e toccano altre città d’arte. Ripartono il primo febbraio sempre con un volo che fa scalo a Hong Kong. Il 4 febbraio vengono ricoverati in ospedale a Taiwan e risultano positivi al test di 2019-nCov. A quel punto i ... nextquotidiano

