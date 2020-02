Coronavirus, i due bambini rimpatriati da Wuhan portati allo Spallanzani (Di domenica 9 febbraio 2020) Due bambini di 4 e 8 anni rimpatriati nei giorni scorsi da Wuhan e ora alla Cecchignola, hanno avuto alcune linee di febbre: per questo motivo, accompagnati dal padre, sono stati trasferiti a titolo “puramente precauzionale”, all’Istituto Nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. Il ministero della Salute ha spiegato che per il primo dei due, il tampone ha dato esito negativo al test di nuovo Coronavirus 2019-nCoV mentre si è in attesa di conoscere l’esito degli esami sul secondo piccolo. Coronavirus, i due bambini rimpatriati da Wuhan portati allo Spallanzani Sono in “buone condizioni generali” i due bambini ricoverati allo Spallanzani. “Al ricovero presentavano un modesto rialzo termico”, fa sapere l’Istituto nel bollettino quotidiano. “Nella tarda serata di ieri, a puro scopo ... nextquotidiano

