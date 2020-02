Coronavirus, due contagiati sono stati a Roma: ecco dove (Di domenica 9 febbraio 2020) Ancora un caso di Coronavirus: una coppia, partita da Tapei, è stata in vacanza a Roma per dieci giorni. La situazione in Italia Una coppia di turisti, partita da Taipei il 22 gennaio scorso, con altri membri della famiglia, ha trascorso dieci giorni di vacanza a Roma. A Fiumicino i turisti erano arrivati con un … L'articolo Coronavirus, due contagiati sono stati a Roma: ecco dove è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

AmbCina : Questa infermiera lavora nel reparto di quarantena del #coronavirus ed è in isolamento da due settimane. Il suo fid… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, chiuse due scuole in Alta Savoia per test - fattoquotidiano : Coronavirus, “aggrediti perché cinesi”: due studenti discriminati ad Avellino e un cameriere filippino picchiato a… -