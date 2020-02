Coronavirus, due bambini trasferiti allo Spallanzani: negativi al test. Di Maio: “Un aereo militare per il 17enne rimasto a Wuhan” (Di domenica 9 febbraio 2020) Non era riuscito a partire insieme agli altri italiani per via della febbre: ma presto anche il 17enne bloccato a Wuhan potrò tornare a casa. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “un velivolo dell’Aeronautica militare andrà a prenderlo in Cina e lo riporterà qui”, ha annunciato dopo una riunione con il ministero della Salute. “Per noi nessuno deve rimanere indietro”. Lo studente, per via della temperatura troppo alta, non è potuto salire a bordo dell’aereo inglese che domenica mattina ha riportato 200 cittadini europei in Gran Bretagna: gli otto passeggeri italiani sono atterrati a Pratica di Mare, in provincia di Roma. Nel frattempo, l’Istituto Spallanzani ha confermato che sono negativi al test i due bambini portati questa mattina all’Istituto specializzato in malattie infettive: hanno 4 e 8 anni e sono tra gli italiani in ... ilfattoquotidiano

