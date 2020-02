Coronavirus, due bambini ricoverati allo Spallanzani (Di domenica 9 febbraio 2020) Fanno parte del gruppo di 56 italiani rimpatriati da Wuhan. Hanno rispettivamente 4 e 8 anni. Sono stati trasferiti precauzionalmente con poche linee di febbre. Due bambini, di 8 e 4 anni, sono stati ricoverati all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Erano nel gruppo dei 56 italiani rimpatriati da Whuan. Qualche … L'articolo Coronavirus, due bambini ricoverati allo Spallanzani proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

