Coronavirus, due bambini portati allo Spallanzani stanno bene (Di domenica 9 febbraio 2020) I due bambini di 4 e 8 anni, portati allo Spallanzani di Roma, con qualche linea di febbre "stanno bene, soprattutto questo conferma che la macchina messa a punto in Italia di valutazione immediata su tutti i potenziali sospetti sta funzionando". A dirlo è il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito, intervistato sull'emergenza del Coronavirus, da 'Mezz'ora in piu'' su Rai 3. "La collaborazione civile e militare è stata eccellente - ha aggiunto - e questo ci fa ben sperare che qualsiasi cosa succeda, riusciremo a identificarli nel minor tempo possibile. Speriamo che funzioni in tutti i casi" agi

