Coronavirus, due bambini portati allo Spallanzani a scopo precauzionale (Di domenica 9 febbraio 2020) Tra i 56 rimpatriati da Whuan, due bambini di 4 e 8 anni, con solo alcune linee di febbre, accompagnati dal padre sono stati trasferiti a titolo puramente precauzionale, all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per il primo dei due bambini, fa sapere il ministero, il tampone ha dato esito negativo al test di nuovo Coronavirus 2019-nCoV. È in corso l'esame sul secondo. agi

