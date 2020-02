Coronavirus | due bambini allo Spallanzani dopo il rientro da Wuhan

Coronavirus : accertamenti su due bambini allo Spallanzani. Coppia di turisti contagiata : Il Coronavirus ha superato le vittime della Sars, arrivando in Cina a 813 morti. A livello internazionale c’è molta attenzione al continuo diffondersi del virus, che conta al momento 35mila contagiati, soprattutto in Asia, mentre 5mila persone sono guarite. Per quanto riguarda l’Italia, si attende oggi l’arrivo di alcuni dei connazionali di ritorno dalla Cina, dopo lo scalo in Gran Bretagna. Si tenta di ricostruire inoltre il percorso di ...

Coronavirus - due bambini portati allo Spallanzani a scopo precauzionale : Tra i 56 rimpatriati da Whuan, due bambini di 4 e 8 anni, con solo alcune linee di febbre, accompagnati dal padre sono stati trasferiti a titolo puramente precauzionale, all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per il primo dei due bambini, fa sapere il ministero, il tampone ha dato esito negativo al test di nuovo Coronavirus ...

Coronavirus - ricoverati allo Spallanzani due bambini dalla Cecchignola : uno è già risultato negativo - attesa per il secondo : Tra i 56 italiani rimpatriati da Whuan, due bambini di 4 e 8 anni, con solo alcune linee di febbre, accompagnati dal padre, sono stati trasferiti a titolo puramente precauzionale, all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per ulteriori accertamenti. Per il primo dei due, il tampone ha dato esito negativo al test di nuovo Coronavirus 2019-nCoV. In corso l’esame sul secondo, secondo quanto riferisce ...

Coronavirus - tutte le notizie della notte : 811 morti in Cina - 37mila contagiati. Giallo su due turisti rientrati dall’Italia ricoverati a Taiwan : Il numero delle vittime del Coronavirus in Cina sale a 811. Lo rende noto la commissione nazionale sanitaria, aggiungendo anche che i casi positivi hanno raggiunto i 37.198, 2.600 in più rispetto al precedente bilancio che aveva già comunicato 81 morti registrati sabato 8 febbraio. Il Messaggero riferisce di due turisti cinesi ricoverati a Taiwan perché risultati positivi al Coronavirus e che hanno soggiornato per dieci giorni in Italia. I ...

Coronavirus - domenica rientra il ragazzo di 17 anni bloccato a Wuhan In Francia chiuse due scuole : Un cittadino americano contagiato dal Coronavirus è morto a Wuhan: aveva 60 anni. Dalla Cina saranno rimpatriati domenica nove italiani. Alta Savoia, chiuse due scuole per la presenza di un bimbo britannico contagiato

Coronavirus - donna ricoverata allo Spallanzani : secondo il nuovo bollettino sono “stabili i due cinesi - in buone condizioni il paziente italiano che ha iniziato la terapia antivirale” : sono stabili le condizioni della coppia cinese ricoverata all’Istituto Spallanzani di Roma: i due pazienti restano in terapia intensiva, la prognosi è ancora riservata. E’ quanto emerge dal bollettino appena diffuso dall’Istituto capitolino. Il giovane italiano, ricoverato allo Spallanzani due giorni fa con infezione confermata da nuovo Coronavirus, “è in buone condizioni generali, con quadro clinico invariato. ...

Coronavirus - controlli su due cittadini italiani - l’esperto : “In Italia il virus non circola” : Dopo l’apprensione per il primo caso di Coronavirus rilevato in un cittadino Italiano in isolamento alla Cecchignola, in Italia continuano i controlli su persone che presentano sintomi che fanno sospettare un contagio. I controlli stanno riguardando un uomo a Chieti e un 15enne nel Reatino. Le autorità, però, rassicurano che “il virus in Italia non circola” e che resta “improbabile” il rischio di contagio da soggetti ...

Coronavirus - “aggrediti perché cinesi” : due studenti discriminati ad Avellino e un cameriere filippino picchiato a Cagliari : La psicosi Coronavirus continua a generare casi di discriminazione e razzismo. Due studenti cinesi sono stati vittime di episodi di intolleranza e di violenza ad Avellino ed un cameriere filippino è stato picchiato a Cagliari perché scambiato per cinese. A rendere noti i fatti di Avellino è stata una studentessa del Conservatorio, Young Xin Liu, che ne ha parlato durante un programma dell’emittente televisiva Primativvu dedicato alla malattia. ...

Coronavirus - cittadino cinese sotto osservazione : due settimane di isolamento : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – È rientrato dalla Cina nelle scorse ore, ma non ha accusato nessun sintomo del Coronavirus. Un cittadino cinese, residente a Bisaccia, nella giornata di ieri è giunto al pronto soccorso del “Moscati” di Avellino. Dopo accurati test e analisi è stato dimesso, ma gli è stato ordinato di rimanere in casa per le prossime due settimane. L'articolo Coronavirus, cittadino cinese sotto osservazione: due ...