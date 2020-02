Coronavirus, cosa sappiamo dei due turisti ricoverati a Taiwan dopo la vacanza in Toscana e Lazio (Di domenica 9 febbraio 2020) Viaggiare in Italia indisturbati, per dieci giorni, col Coronavirus in corpo si può. Ed è quello che è accaduto ai due turisti – marito e moglie, di 50 anni circa – di Taiwan. Partiti il 22 gennaio da Taipei ma senza volo diretto, preferendo fare scalo a Hong Kong, sono arrivati in Italia. Stavano bene, e hanno iniziato il loro giro turistico, con particolare interesse per la Capitale. Entusiasti, fanno ritorno, di nuovo, nel Bel Paese il primo febbraio. Marito e moglie hanno la febbre, così il 4 febbraio vengono ricoverati nell’ospedale di Taiwan – temendo siano positivi al virus. E infatti il test non mente: positivi entrambi, hanno la polmonite causata da virus del primo focolaio – per intenderci, quello registrato nella città di Wuhan. Da un’indagine condotta dai medici, si viene a capo del nodo. In conferenza stampa dichiarano che il ... open.online

