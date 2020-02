Coronavirus, contagiato il figlio della coppia di Taiwan (Di domenica 9 febbraio 2020) Valentina Dardari I genitori erano stati in Italia con i 2 figli. Il 20enne ha iniziato con tosse secca il 27 gennaio. Il ricovero il 7 febbraio contagiato anche il figlio della coppia che era rimasta contagiata dal Coronavirus. Marito e moglie 50enni erano risultati positivi dopo essere tornati a Taiwan, in seguito a un soggiorno nel nostro Paese. Adesso, l’agenzia sanitaria Taiwanese ha fatto sapere che anche il figlio della coppia è stato contagiato. La famiglia, padre, madre e i due figli, avevano soggiornato quattro giorni in Toscana, dal 26 al 29 gennaio, toccando città come Firenze, Pisa e Siena. Insomma tra le mete principali scelte dai vacanzieri stranieri. La Regione Toscana, allertata dal ministero, ha provveduto subito di attivare la Asl che ha immediatamente inviato degli operatori presso la struttura alberghiera dove la famiglia aveva soggiornato, al fine di ... ilgiornale

MediasetTgcom24 : Coronavirus, contagiato a Taiwan figlio della coppia che è stata in Italia #coronavirus - Corriere : Contagiato 20enne di Taiwan: era in vacanza in Italia con i genitori - Corriere : Contagiato 20enne di Taiwan: era in vacanza in Italia con i genitori -