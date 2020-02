Coronavirus, Azzolina: sui rientri a scuola decidono i medici | Accertamenti su due bambini rientrati in Italia dalla Cina (Di domenica 9 febbraio 2020) Se gli studenti rientrati dalla Cina in Italia possano tornare subito a scuola saranno le autorità sanitarie e non quelle scolastiche a deciderlo. A chiarire il punto è il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina (M5s) intervistata da La Stampa. Coronavirus, Speranza: 'La situazione è seria, ma non bisogna avere paura' "Non bisogna avere paura. L'Italia un grande Paese e gli allarmismi sono sbagliati" Nella nuova circolare diffusa per l’allerta Coronavirus viene precisato che non spetta ai presidi decidere. "Nessun pericolo perché ci sarà un monitoraggio quotidiano degli studenti di ritorno dalla Cina" dice la ministra. Un monitoraggio continuo che "non sarà eseguito dalle scuole, ma delle Asl di riferimento. La questione è medica e non scolastica".Altri 8 italiani rientrano da WuhanNel frattempo altri otto italiani stanno ... blogo

