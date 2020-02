Coronavirus, atterrato in Inghilterra il volo degli 8 italiani da Wuhan: 500 ancora in Cina (Di domenica 9 febbraio 2020) Un aereo proveniente da Whuan con a bordo 200 persone, fra cui nove italiani, evacuate dalla Cina in seguito alla diffusione del Coronavirus, è atterrato in Inghilterra, presso la base Raf di Brize Norton, nell’Oxfordshire. Lo riferisce la Press Association. Il gruppo di otto italiani – i nove previsti meno il 17enne studente di Grado rimasto bloccato in Cina in quanto gli è stata riscontrata di nuovo la febbre – verranno trasferiti con un volo militare italiano dall’ Inghilterra a Pratica di Mare, poi la quarantena prevista nell’ ospedale militare del Celio a Roma. Sono circa 500 gli italiani rimasti in Cina, fuori dalla provincia dell’Hubei, dove è scoppiato il primo focolaio dell’epidemia. Oggi sul Corriere della sera, il ministro della Salute Roberto Speranza ha chiarito che nessuno di loro è bloccato: «Ci stiamo facendo carico, con ... open.online

