Coronavirus, atterrato il Gb il volo con gli italiani da Wuhan. I morti salgono a 811 (Di domenica 9 febbraio 2020) Roma - A bordo non c'è il 17enne di Grado ancora febbricitante. E' risultato negativo il test effettuato allo Spallanzani sulla donna in quarantena alla Cecchignola ricoverata ieri Un aereo proveniente da Wuhan con a bordo 200 persone, fra cui otto italiani, evacuate dalla Cina in seguito alla diffusione del Coronavirus, è atterrato in Inghilterra, presso la base Raf di Brize Norton, nell'Oxfordshire. Tra loro non ci sarà il 17enne studente di Grado che è ancora alle prese con la febbre. I nostri connazionali saranno poi trasferiti in Italia, a Pratica di Mare, con un volo militare. salgono a 811 le vittime in Cina del Coronavirus, che ha contagiato oltre 37 mila persone. E' risultato negativo il test sulla donna in quarantena alla Cecchigola trasferita ieri allo Spallanzani. La donna presentava solo la congiuntivite. Non si placano invece le ... abruzzo24ore.tv

Agenzia_Ansa : #coronavirus E' atterrato a Londra il volo da #Wuhan con otto italiani. E' rimasto in Cina il 17enne di Grado anco… - fattoquotidiano : Coronavirus, atterrato in Gran Bretagna il volo con 8 italiani a bordo. 70 contagi sulla nave giapponese in quarant… - Corriere : Coronavirus, l’aereo con i 9 italiani è atterrato in Gran Bretagna -