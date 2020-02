Coronavirus | atterrato aereo a Londra con italiani a bordo

Coronavirus - atterrato il Gb il volo con gli italiani da Wuhan. I morti salgono a 811 : Roma - A bordo non c'è il 17enne di Grado ancora febbricitante. E' risultato negativo il test effettuato allo Spallanzani sulla donna in quarantena alla Cecchignola ricoverata ieri Un aereo proveniente da Wuhan con a bordo 200 persone, fra cui otto italiani, evacuate dalla Cina in seguito alla diffusione del Coronavirus, è atterrato in Inghilterra, presso la base Raf di Brize Norton, nell'Oxfordshire. Tra loro non ci ...

Coronavirus - atterrato in Gran Bretagna il volo con 8 italiani a bordo. 70 contagi sulla nave giapponese in quarantena : Neanche stavolta è riuscito a partire il diciassette di Grado, in provincia di Gorizia, bloccato a Wuhan: come la scorsa settimana, qualche linea di febbre gli ha impedito di salire sull’aero inglese che ha riportato a casa duecento europei, tra cui nove italiani. Il volo è atterrato questa mattina a Brize Norton, nell’Oxfordshire. Alla base inglese un volo organizzato dal COI-Difesa attende gli italiani, che, dopo un primo screening ...

Coronavirus - atterrato in Inghilterra il volo degli 8 italiani da Wuhan : 500 ancora in Cina : Un aereo proveniente da Whuan con a bordo 200 persone, fra cui nove italiani, evacuate dalla Cina in seguito alla diffusione del Coronavirus, è atterrato in Inghilterra, presso la base Raf di Brize Norton, nell’Oxfordshire. Lo riferisce la Press Association. Il gruppo di otto italiani – i nove previsti meno il 17enne studente di Grado rimasto bloccato in Cina in quanto gli è stata riscontrata di nuovo la febbre – verranno ...

Coronavirus a Napoli - è allarme : assistente di volo atterrato a Capodichino con la febbre e ricoverato al Cotugno per i test : Un uomo è stato trattenuto all'aeroporto di Capodichino a Napoli dove era atterrato con un volo proveniente dalla Francia. Si tratta di un assistente di volo di 29 anni, sbarcato intorno...

Coronavirus - atterrato l'aereo con 56 italiani a bordo. Ci sono 6 bambini. Resta in Cina un 17enne con la febbre. «361 morti - più della Sars» : sono tornati a casa i 56 italiani - tra questi anche 6 bambini - che hanno lasciato Wuhan a causa del Coronavirus: l'aereo, un Boeing KC767A del q4esimo stormo dell'Aeronautica Militare...

Coronavirus - atterrato a Pratica di mare l’aereo con i 56 italiani da Wuhan : Arrivato pochi minuti dopo le 10 il Boeing 767 dell’Aeronautica con i 56 connazionali rimasti a Wuhan: un 57esimo con la febbre non è stato imbarcato. I morti sono 362. Appello di Pechino: «Urgente bisogno di maschere, tute e occhiali protettivi»

Coronavirus - atterrato l'aereo con 56 italiani a bordo : uno con la febbre è rimasto a Wuhan. Ci sono 6 bambini. «361 morti - più della Sars» : sono tornati a casa i 56 italiani - tra questi anche 6 bambini - che hanno lasciato Wuhan a causa del Coronavirus: l'aereo, un Boeing KC767A del q4esimo stormo dell'Aeronautica Militare...

Coronavirus - atterrato a Pratica di Mare l'aereo con 56 italiani. Cecchignola in rivolta : "Non li vogliamo" : È arrivato intorno alle 10 del mattino il Boeing KC 767 dell'Aeronautica militare con a bordo gli italiani rimpatriati da Wuhan, la città cinese da cui si è diffuso il Coronavirus. atterrato a Pratica di Mare con 56 connazionali, uno in meno del previsto: un ragazzo di 20 anni infatti è stato costre

Coronavirus - atterrato a Pratica di Mare l'aereo con a bordo gli italiani da Wuhan. FOTO : Sono 56 i connazionali che fanno rientro in Italia con un Boeing 767 del quattordicesimo stormo dell'Aeronautica. Saranno sottoposti a quarantena nella cittadella militare della Cecchignola, dove resteranno per un periodo di osservazione. ULTIME NOTIZIE - FOTO

Coronavirus - atterrato a Pratica di Mare il volo con a bordo i 56 italiani che arrivano da Wuhan : È atterrato alle 10 all'aeroporto militare di Pratica di Mare l'aereo con a bordo i 56 italiani che arrivano da Whuan, la città cinese da dove si è diffuso il nuovo Coronavirus 2019-nCov.Continua a leggere

Coronavirus - atterrato il volo di rimpatrio degli italiani bloccati a Wuhan : Nella mattinata di lunedì 3 febbraio è atterrato a Pratica di Mare il volo di ritorno degli italiani bloccati a Wuhan, in Cina, a causa del Coronavirus. L’arrivo in Italia era stato annunciato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Sono in totale 67 i nostri connazionali presenti nel luogo del focolaio dell’epidemia. Dieci di loro, però, hanno deciso di rimanere in Cina; mentre un italiano è rimasto a terra perché presentava ...

La fuga dal Coronavirus : atterrato l'aereo con gli italiani : Giorgia Baroncini l'aereo dell'Aeronautica Militare è atterrato a Pratica di Mare. Ora i 56 italiani resteranno in isolamento per 14 giorni Il Boing KC 767 dell'Aeronautica Militare con a bordo gli italiani rimpatriati da Wuhan è atterrato all'aeroporto militare di Pratica di Mare. A bordo dell'aereo ci sono 56 connazionali, uno in meno del previsto. Si tratta di un ragazzo di 20 anni che è dovuto rimanere in Cina, come da protocollo ...

Coronavirus : atterrato a Pratica di Mare l’aereo con gli italiani rimpatriati da Wuhan : E’ atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare il Boeing KC767A del 14° stormo dell’Aeronautica Militare con a bordo gli italiani rimpatriati da Wuhan, la cittadina cinese dalla quale si è diffuso il Coronavirus. I connazionali saranno poi trasferiti alla cittadella militare della Cecchignola dove trascorreranno un periodo di quattordici giorni di isolamento.L'articolo Coronavirus: atterrato a Pratica di Mare ...

Coronavirus - atterrato a Pratica di Mare l'aereo con gli italiani da Wuhan. FOTO : Sono 56 i connazionali che fanno rientro in Italia a bordo dell'aereo dell'Unità di crisi della Farnesina. Saranno sottoposti a quarantena nella cittadella militare della Cecchignola, dove resteranno per un periodo di osservazione. ULTIME NOTIZIE - FOTO