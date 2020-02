Coronavirus, altro caso in Italia? C’è la risposta ufficiale (Di domenica 9 febbraio 2020) Coronavirus, c’è la risposta al nuovo caso sospetto delle ultime ore dopo il primo Italiano contagiato. Si tratta di una donna rientrata da Wuhan e finora in quarantena. Coronavirus, sospiro di sollievo in Italia. Come fa infatti sapere il Ministero della Salute, non risulta contagiata la donna rientrata da Wuhan e finora in quarantena nella … L'articolo Coronavirus, altro caso in Italia? C’è la risposta ufficiale proviene da www.inews24.it. inews24

