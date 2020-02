Coronavirus, altri 2 casi in Italia: risultati positivi al test (Di domenica 9 febbraio 2020) Sono state messe in atto “tutte le procedure per questi casi con il tracciamento di tutti ‘i contatti stretti e continuativi’. Siamo abbastanza tranquilli perché sta per scadere il periodo dei 14 giorni da quando sono passati per la Toscana e per il Lazio”. Lo precisa il ministero della Salute in merito alla coppia di Taiwan - la cui storia è stata anticipata su alcuni quotidiani - ripartita il 31 gennaio dall'Italia e trovata positiva al Coronavirus al ritorno in patria, insieme al figlio, anche lui ricoverato a Taiwan. (Continua...) Il ministero della Salute sottolinea la collaborazione con le autorità sanitarie locali. In particolare riguardo al tracciamento degli spostamenti, per contatti stretti e continuativi si intende, per l’aereo, i due passeggeri accanto da entrambi i lati e due file avanti e due indietro. Individuati anche i posti dove la coppia di Taiwan con i ... howtodofor

