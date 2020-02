Coronavirus, altre 91 vittime nelle ultime 24 ore. I contagiati superano i 40.000 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Mentre in Italia sono stati scongiurati nuovi casi di contagio – le uniche tre persone infette, al momento, sono la coppia di turisti cinesi e il ragazzo di 29 anni rimpatriato da Wuhan – nel mondo continua a crescere il numero di pazienti affetti da Coronavirus: i contagiati totali superano i 40.000. Il 9 febbraio, sono morte altre 91 persone: è il numero giornaliero di vittime più alto dall’inizio dell’epidemia. Il virus si diffonde a una velocità di circa 2.500 contagi al giorno. Il numero totale di decessi ha raggiunto quota 904. Intanto sono atterrati a Pratica di Mare altri otto cittadini italiani rimpatriati da Wuhan. Dopo aver fatto scalo nella base Raf di Brize Norton, in Regno Unito, sono arrivati all’aeroporto militare e trasportati all’ospedale del Celio a Roma. Inizia anche per loro, come per gli altri connazionali alla ... open.online

drift981 : RT @AdamKadmon7777: #Taiwan informa di almeno 4 loro turisti che hanno visitato l'#Italia per 10 giorni fra #Lazio e #Toscana erano infetti… - AdamKadmonHeart : RT @AdamKadmon7777: #Taiwan informa di almeno 4 loro turisti che hanno visitato l'#Italia per 10 giorni fra #Lazio e #Toscana erano infetti… - AndreaMarano11 : RT @vignettisti: Anche il #coronavirus è stato isolato e si tenta di combatterlo Ma sono ben altre le cose che meriterebbero d'essere comb… -