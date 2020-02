Coronavirus | accertamenti su due bambini allo Spallanzani Coppia di turisti contagiata

Coronavirus - un'altra italiana dei 56 di Cecchignola ricoverata allo Spallanzani : in corso gli accertamenti : un'altra persona pronta ad essere trasportata all'ospedale Spallanzani di Roma. Si tratta di una donna che si trovava alla Cecchignola insieme agli altri 56 italiani, ora in quarantena nel nucleo abitativo militare dopo essere rientrati con il primo volo da Wuhan lo scorso 3 febbraio. Leggi anche: C

Coronavirus : accertamenti su un italiano a Chieti : L'emergenza Coronavirus che - è bene ricordarlo - fortunatamente non riguarda direttamente il nostro Paese, continua a tenere banco. Oggi la Regione Abruzzo ha annunciato la notizia del ricovero presso l'ospedale di Chieti di un 43enne italiano, rientrato dalla Cina lo scorso 28 gennaio. L'uomo si è presentato spontaneamente presso il pronto soccorso del suo ospedale cittadino indossando una mascherina e lamentando i classici sintomi ...

Coronavirus - paziente allo Spallanzani da Cecchignola : “Sospetta positività - accertamenti in corso” : Sono ancora in corso gli esami sul paziente ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma. Dall'Istituto di Malattie Infettive fanno sapere: "Sospetta positività, accertamenti in corso".Continua a leggere

Coronavirus - accertamenti su un italiano tornato da Wuhan. Trasferito dalla Cecchignola allo Spallanzani : Tra i 56 italiani che sono rientrati da Wuhan e sono in osservazione nella città militare alla Cecchignola c'è un caso sospetto. Il ministero della Salute ha fatto sapere che i medici hanno deciso di sottoporre una di queste persone a ulteriori accertamenti e per questo sarà trasferita all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, dove sarà messa in isolamento. In pratica, le analisi condotte sui tamponi hanno ...

Coronavirus - accertamenti su un italiano alla Cecchignola : Allerta Coronavirus, uno dei cinquantasei italiani in isolamento alla Cecchignola è in osservazione all’Istituto Spallanzani. Si sospetta un possibile contagio. Stando a quanto riferito dall’Ansa, uno dei cinquantasei cittadini italiani di ritorno di Wuhan che si trovano in Cecchignola è stato trasferito allo Spallanzani. L’uomo è in osservazione dopo gli esami hanno evidenziato un possibile contagio da Coronavirus. In ...

Coronavirus - caso sospetto a Roma : è un italiano rientrato da Wuhan - accertamenti in corso : caso sospetto di Coronavirus: si tratta di un italiano rientrato da Wuhan. Nell’ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati, attualmente in isolamento nella “città militare” della Cecchignola a Roma, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato questa mattina un sospetto di Coronavirus 2019-nCoV. Il Ministero della Salute precisa che “sono stati decisi ulteriori accertamenti, che ...

Coronavirus - donna cinese ricoverata al “Moscati” per accertamenti : Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Una donna cinese, rientrata da pochi giorni in Italia, è stata ricoverata per dei test per il Coronavirus. Al momento la donna non presenterebbe chiari sintomi, ma sarebbe scattato comunque il piano sicurezza. I risultati degli esami alla quale viene sottoposta si conosceranno solo domani. L'articolo Coronavirus, donna cinese ricoverata al “Moscati” per accertamenti proviene da ...

Coronavirus - accertamenti all’ospedale di Monza su un paziente di ritorno da un viaggio in Cina : All'ospedale San Gerardo di Monza sono in corso gli accertamenti su un possibile caso di Coronavirus. Un paziente rientrato dopo un viaggio di 15 giorni in Cina, che accusava sintomi influenzali, è ricoverato per le analisi previste dal protocollo messo a punto dalla Regioni. I risultati del tampone sono attesi nel tardo pomeriggio.Continua a leggere

Coronavirus - caso sospetto a Roma : turista cinese ricoverato allo Spallanzani per accertamenti : Coronavirus, caso sospetto a Roma: turista cinese portato allo Spallanzani Nella tarda serata di ieri, mercoledì 29 gennaio 2020, un turista cinese è stato ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma con sintomi che fanno pensare a un caso sospetto di Coronavirus. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza in un albergo di via Cavour, nel centro della Capitale, dove era arrivato (dalla Cina) da un paio di giorni. All’arrivo ...

Coronavirus cinese - accertamenti in corso per un caso a Napoli - istituita task force : “Evitare allarmismi” : “Delle tre persone ricoverate al Cotugno, due non risultano contagiate; per la terza vi è un accertamento in corso che si concluderà nella giornata di domani. Si chiarisce che la presenza del virus richiede tutta una serie di condizioni, tra cui la provenienza dall’area cinese interessata a cui si uniscono sintomi gravi”. È quanto precisa la regione Campania in riferimento agli allarmi per il Coronavirus. A Palazzo Santa ...

Coronavirus - caso sospetto a Pistoia : accertamenti su turista cinese : Una donna cinese di 53 anni è stata ricoverata all’ospedale San Jacopo di Pistoia. In una nota, l’Usl Toscana Centro fa sapere che il caso viene trattato come un “caso sospetto di Coronavirus”. La donna, una turista cinese, originaria della provincia di Hubei, si trovava su un pullman, in viaggio insieme ad una comitiva, in direzione di Lucca. Ad un certo punto, la donna ha iniziato ad accusare dei sintomi di ...

Coronavirus - caso sospetto a Pistoia : accertamenti in corso : Coronavirus, caso sospetto a Pistoia. Ricoverata una donna cinese con sintomi simili all’influenza e con un lieve rialzo febbrile. Pistoia – Coronavirus, caso sospetto a Pistoia. Dopo i falsi allarme di Bari e Parma, sono in corso degli accertamenti nella cittadina toscana su una signora cinese di 53 anni ricoverata per sintomi simili all’influenza con un lieve rialzo della febbre. Al momento non è chiaro se si tratta ...

Coronavirus - accertamenti su una donna in Liguria : da poco è tornata da Wuhan : Caso sospetto, ancora da confermare, di Coronavirus in Liguria. Una donna di circa quaranta anni, residente nell'entroterra di Chiavari e rientrata da poco da un viaggio in Cina a Wuhan, la città epicentro dell’epidemia, è stata ricoverata con febbre alta all'ospedale San Martino di Genova. Al momento non sarebbe in pericolo di vita.Continua a leggere

Coronavirus - nuovo caso sospetto in Italia : accertamenti in corso : nuovo caso sospetto di Coronavirus in Italia, ieri Bari e oggi Parma: accertamenti in corso, la situazione e l’invito alla calma. Un nuovo caso sospetto di Coronavirus in Italia, stavolta a Parma. Si tratta di una donna Italiana di ritorno da Wuhan. La paziente è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore. Leggi […] L'articolo Coronavirus, nuovo caso sospetto in Italia: accertamenti in corso è ...