Coronavirus, a Taiwan tre contagiati che rientravano dall’Italia. Un caso sospetto in Puglia (Di domenica 9 febbraio 2020) Il bilancio delle vittime del Coronavirus salito a 811. Una coppia ricoverata a Taiwan: rientravano dall’Italia, dopo qualche giorno si è ammalato il figlio. Speranza conferma lo stop ai voli dalla Cina. Allo Spallanzani due bambini che erano in quarantena alla Cecchignola lastampa

MediasetTgcom24 : Coronavirus, contagiato a Taiwan figlio della coppia che è stata in Italia #coronavirus - Corriere : Contagiato 20enne di Taiwan: era in vacanza in Italia con i genitori - MediasetTgcom24 : Coppia Taiwan e coronavirus, Spallanzani: 'Non abbiamo casi acquisiti' #coronavirus -