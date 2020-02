Coronavirus, 20enne di Taiwan contagiato: era stato in vacanza in Italia (Di domenica 9 febbraio 2020) Ragazzo di Taiwan positivo al Coronavirus. Il 20enne è stato in Italia dal 22 gennaio al 1° febbraio. Accertamenti in corso. ROMA – Un ragazzo di Taiwan positivo al Coronavirus. La notizia, confermata dalle autorità locali, ha fatto scappare l’allerta in Italia visto che il giovane è stato in vacanza dal 22 gennaio al 1° febbraio con i genitori. Secondo le prime ricostruzioni, il 20enne potrebbe essere stato contagiato durante il volo di andata che ha fatto scalo ad Hong Kong. Sono iniziati gli accertamenti nel nostro Paese per ricostruire meglio gli spostamenti del paziente e degli altri componenti della comitiva. Difficile il contagio visto che sono ormai trascorsi 19 giorni dal loro arrivo e 9 dalla partenza ma per precauzione sono in corso tutti gli accertamenti. Autorità Italiane in contatto con quelle di Taiwan Le autorità Italiane sono in contatto con i ... newsmondo

Coronavirus - 20enne italiano bloccato in Cina/ “Ha febbre” impedito rientro in Italia : Coronavirus , Italia no 20enne bloccato in Cina per alcune linee di febbre prima di prendere l'aereo di ritorno in Italia

