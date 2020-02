Coronavirus, 17enne italiano bloccato di nuovo in Cina: il motivo (Di domenica 9 febbraio 2020) Coronavirus, è ancora bloccato in Cina il 17enne italiano non rientrato con i 56 connazionali. Dopo lo stop alla partenza per lo scorso 2 febbraio, ne è arrivato un altro proprio nelle ultime ore. Coronavirus, è ancora bloccato in Cina il 17enne italiano. Il ragazzo, originario di Grado nel Friuli Venezia Giulia, doveva rientrare con … L'articolo Coronavirus, 17enne italiano bloccato di nuovo in Cina: il motivo proviene da www.inews24.it. inews24

MediasetTgcom24 : Coronavirus, il 17enne ha la febbre e rischia di non tornare in Italia #coronavirus - Adnkronos : #Coronavirus, nuovo stop a rientro 17enne - Agenzia_Ansa : #coronavirus E' atterrato a Londra il volo da #Wuhan con otto italiani. E' rimasto in Cina il 17enne di Grado anco… -