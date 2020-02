Coronavirus, 17enne italiano ancora bloccato a Wuhan dalla febbre (Di domenica 9 febbraio 2020) Era in attesa di essere evacuato insieme agli altri italiani sul volo messo a disposizione dalle autorità britanniche Niccolò, uno studente italiano di 17 anni originario di Grado, Friuli Venezia Giulia. Ora però, dopo aver già dovuto rinunciare a un volo organizzato dalla Farnesina per colpa della febbre, rischia di rimanere nuovamente bloccato in Cina, nel focolaio del Coronavirus, per le sue condizioni di salute. Purtroppo Niccolò, il ragazzo italiano di 17 anni che si trova a Wuhan, in Cina, oggi ha registrato ancora un po’ di… Pubblicato da Luigi Di Maio su Sabato 8 febbraio 2020 Coronavirus, studente italiano rimane bloccato in Cina Niccolò sarebbe dovuto rientrare in Italia insieme agli altri connazionali atterrati a Roma da Whuan lo scorso 3 febbraio: bloccato dalla febbre però, non gli è stato permesso di salire sul volo dell’Unità di Crisi della ... urbanpost

