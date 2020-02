Cormezz: il ritorno di Koulibaly può essere la svolta che ancora manca al Napoli (Di domenica 9 febbraio 2020) Dopo le tre vittorie consecutive collezionate dagli uomini di Gattuso a Castel Volturno si è tornata a respirare aria di entusiasmo.Ma non solo a Castel Volturno, scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, saranno infatti quasi 40 mila i tifosi questo pomeriggio al San Paolo per assistere alla gara contro il Lecce. E ad alimentare questo entusiasmo c’è anche il ritorno di Koulibaly. Dopo circa due mesi fuori per l’infortunio che gli è capitato con il Parma il gigante della difesa azzurra torna in campo oggi contro il Lecce Lo staff medico che si è occupato con estrema attenzione della distrazione di primo grado al bicipite femorale destro di Koulibaly, ha predicato prudenza sul suo rientro in campo in virtù della sua esplosiva struttura fisica e visto che si trattava del primo complesso problema muscolare della sua carriera Con lui l’organico del Napoli torna a pieno e ... ilnapolista

napolista : Cormezz: il ritorno di #Koulibaly può essere la svolta che ancora manca al #Napoli Il difensore ha sofferto guarda… -