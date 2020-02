Coppa Italia femminile, il racconto dell’andata dei quarti (Di domenica 9 febbraio 2020) L’andata dei quarti di Coppa Italia femminile ha regalato gare spettacolari con tante emozioni. Il racconto del turno Con la roboante vittoria della Juventus Women sull’Empoli, si conclude il turno d’andata dei quarti di Coppa Italia femminile, iniziato già venerdì con Florentia Sassuolo. Nella prima sfida del turno, a vincere era stata la squadra di casa, capace di portarsi avanti 2-0 nel primo tempo con Nilsson e Dupuy. A tenere aperte le speranze neroverdi, però, è stata Daniela Sabatino, in gol al 94′ su rigore. Goleada per la Roma sul campo del San Marino: le ragazze di Bavagnoli hanno battuto le avversarie 6-1, ipotecando la qualificazione con i gol di Soffia, Swaby, Andressa, Bartoni, Bonfantini e Thestrup. Gara ricca di spettacolo tra Milan e Fiorentina. Dopo il vantaggio rossonero, le viola hanno ribaltato il risultato in appena due minuti. A segnare ... calcionews24

