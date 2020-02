Contagiato 20enne di Taiwan: era appena stato in vacanza in Italia con i genitori Chalet in Francia, 5 infettati (Di domenica 9 febbraio 2020) Il ministero della Salute: «Tracciato il viaggio dei Taiwanesi nel nostro Paese dal 26 gennaio al 31 gennaio» corriere

Corriere : Contagiato 20enne di Taiwan: era in vacanza in Italia con i genitori - Corriere : Contagiato 20enne di Taiwan: era in vacanza in Italia con i genitori - AaronHLandau : RT @LucaSucci: …e ora…che si fa? @Yi_Benevolence @markorusso69 @Acidelius @eterea_naive @antonio_bordin @lameduck1960 @Gigadesires @intusle… -