Conferenza stampa Sarri: «Preoccupato, non possiamo permetterci queste leggerezze» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Maurizio Sarri ha commentato in Conferenza stampa la disfatta di Verona contro l’Hellas. Le sue parole In Conferenza stampa Maurizio Sarri analizza la sconfitta contro l‘Hellas Verona. queste le parole del tecnico della Juventus. «Preoccupato? Non per la prestazione, mi aspettavo una partita di questo tipo, era facile prevederla. Era facile prevedere che al calo di intensità della pressione ci avrebbero concesso qualche tre contro tre, com’è successo. Mi preoccupa come abbiamo preso il gol dell’1-1, sono quei gol che ti fanno arrabbiare. Hai la sensazione della leggerezza, non possiamo permettercelo a questo punto della stagione» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

IlContiAndrea : Oggi pomeriggio in sala stampa alle 16 prevista conferenza #Morgan e #Bugo. Saranno insieme o ci sarà solo uno dei… - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di Antonio Conte alla vigilia del #DerbyMilano: 'Per me ogni singola partita porta emozio… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa pre #VeronaJuve di Mister #Sarri. ??Seguitela LIVE su @JuventusTV ??… -