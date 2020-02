Conferenza stampa Juric: «Serata fantastica ma non mi commuovo» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Le parole di Ivan Juric in Conferenza stampa dopo la bella vittoria dell’Hellas Verona contro la Juventus di Sarri Ivan Juric ha commentato in Conferenza stampa la bella vittoria dell’Hellas Verona contro la Juventus di Sarri. Ecco le parole del tecnico gialloblù sulle emozioni provate al fischio finale. «È stata una Serata fantastica, ho detto ai ragazzi che è una di quelle che non dimentichi. Sul podio non saprei dire. A volte uno si commuove, ma oggi no» Leggi su Calcionews24.com calcionews24

IlContiAndrea : Oggi pomeriggio in sala stampa alle 16 prevista conferenza #Morgan e #Bugo. Saranno insieme o ci sarà solo uno dei… - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di Antonio Conte alla vigilia del #DerbyMilano: 'Per me ogni singola partita porta emozio… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa pre #VeronaJuve di Mister #Sarri. ??Seguitela LIVE su @JuventusTV ??… -