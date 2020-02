Con Sanremo la Rai ha guadagnato 20 milioni di euro. E i giovani sono tornati a guardarlo (Di domenica 9 febbraio 2020) Il presidente di Rai Pubblicità, Antonio Marano, in conferenza stampa a Sanremo ha annunciato che per questo ultimo Festival appena concluso sono stati raggiunti ricavi pubblicitari da record, per un ammontare di 37 milioni e 7 mila euro. Nel 2017 e 2018 i ricavi toccarono i 27,7 milioni e l’anno scorso 31 milioni 347mila euro. I costi del Festival, spiega l’organizzazione, sono stati tra i 17 e i 18 milioni di euro. Sanremo quindi ha permesso alla Rai di guadagnare circa 20 milioni di euro. Lo share del millennio Per quanto riguarda gli ascolti Sanremo 2020 ha raccolto complessivamente una media del 54,94%, che, informa il direttore di Rai1 Stefano Coletta «è il record del millennio: dobbiamo tornare al 1999 per avere un dato superiore. Nella seconda parte – aggiunge – il festival ha avuto nella serata finale più di 7 milioni all’ascolto». ... open.online

