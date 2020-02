Colpo Lecce al San Paolo, Lapadula protagonista (Di domenica 9 febbraio 2020) Colpo Lecce che vince 3-2 al San Paolo e frena la rincorsa europea della squadra di Gattuso. Il Lecce conquista altri tre punti importanti dopo la vittoria sul Torino. Eroe di giornata per i giallorossi è Lapadula, doppietta per lui, con il primo gol a sbloccare la gara nel momento migliore del Napoli, alla prima palla-gol ospite (dopo che Insigne, Milik e Zielinski avevano fallito tre limpide occasioni), e la seconda rete a riportare avanti i suoi dopo il pari provvisorio di Milik, che aveva rincuorato il San Paolo.Il Lecce a quel punto si limita a fronteggiare la sfuriata del Napoli, che porta a un episodio controverso in area (Milik agganciato chiede il rigore, l’arbitro aiutato dal Var non lo assegna e ammonisce il polacco per simulazione), e poi lo colpisce di nuovo, con una perfetta punizione trasformata da Mancosu. Inutile il 3-2 nel recupero di Callejon, il Napoli torna a ... ilfogliettone

