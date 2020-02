Clizia Incorvaia e Ciavarro fidanzati! Scatta il bacio al GF Vip (VIDEO) (Di domenica 9 febbraio 2020) Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono baciati! Scoppia la passione al Grande Fratello Vip Finalmente è arrivato il momento che tantissimi telespettatori del Grande Fratello Vip stavano aspettando. Mentre Diodato veniva proclamato vincitore della 70esima edizione del Festival di Sanremo, nella Casa del Grande Fratello Vip Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono baciati! È scoppiata ufficialmente la passione tra il figlio di Eleonora Giorgi e l’ex moglie di Francesco Sarcina e, curiosamente, il bacio è Scattato nelle stesse ore in cui il frontman de Le Vibrazioni arrivava quarto a Sanremo 2020. Finalmente Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono fidanzati. I due giovani sono rimasti a lungo abbracciati ma sui lunghi silenzi la passione ha avuto la meglio e Paolo Ciavarro, ormai senza più indietreggiare, ha continuato a baciare Clizia Incorvaia, la quale non si è per niente ... lanostratv

trash_italiano : SARCINA CANTACI QUALCOSA SU CLIZIA INCORVAIA. #Sanremo2020 - DelAdv : Il primo bacio tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia - Grande Fratello VIP | GFVIP 4: - 3cila_ : RT @Iperborea_: Sognavamo il limone di Diodato e Levante subito dopo il Festival, invece a limonare, pochi minuti dopo la fine di Sanremo,… -