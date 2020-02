Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2020: Federica Brignone si porta a -145 punti da Shiffrin dopo il superG di Garmisch (Di domenica 9 febbraio 2020) La svizzera Corinne Suter fa suo il supergigante di Garmisch (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 e sale in vetta alla Classifica di specialità. Mezzo passo falso, invece, per la nostra Federica Brignone che chiude al quinto posto e recupera solamente 45 punti a Mikaela Shiffrin, portandosi a -145 dalla statunitesse. Andiamo a conoscere nel dettaglio, quindi, la graduatoria aggiornata della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020. LA Classifica DI Coppa DEL Mondo femminile 2019-2020 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1225 2. Federica Brignone (Italia) 1080 3. Petra Vlhova (Slovacchia) 891 4. Marta Bassino (Italia) 666 5. Corinne Suter (Svizzera) 617 6. Wendy Holdener (Svizzera) 563 7. Viktoria Rebensburg (Germania) 556 8. Sofia Goggia (Italia) 479 9. Michelle Gisin (Svizzera) 453 10. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 370 LA Classifica DEL SUPERGIGANTE ... oasport

