Ciclismo, Etoile de Bessèges: Alberto Bettiol vince l’ultima tappa a cronometro. Benoit Cosnefroy trionfa nella generale (Di domenica 9 febbraio 2020) Alberto Bettiol ha vinto l’ultima tappa a cronometro dell’Etoile de Bessèges. Nei dieci chilometri del circuito di Alès – Alès il toscano della EF Pro Cycling ha mostrato le sue grandi qualità nelle prove contro il tempo chiudendo in 15’13”. Alle sue spalle il danese compagno di squadra Magnus Cort Nielsen con 9” di distacco, in terza piazza Pierre Latour (AG2R La Mondiale) che ha concluso la sua prova con 15” di ritardo dal vincitore. All’azzurro non è bastato trionfare nella cronometro per ribaltare la situazione nella classifica generale che è stata vinta da Benoit Cosnefroy (Ag2r La Mondiale). In seconda piazza Alexys Brunel (Groupama-FDJ) con 13” di ritardo dal vincitore e alle sue spalle Alberto Bettiol che deve accontentarsi del terzo posto nella generale con 14” di distacco dal francese. CLASSIFICA QUINTA tappa Etoile DE BESSEGES ... oasport

