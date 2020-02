Chi sono i Pinguini Tattici Nucleari, il gruppo indie arrivato terzo a Sanremo 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Si potrebbe dire molto sui Pinguini Tattici Nucleari, uno dei nomi a sorpresa dei Big del Festival di Sanremo 2020, classificatosi terzo dietro il vincitore Diodato e Francesco Gabbani. La band It-Pop, reduce dalla pubblicazione dell'album "Fuori dall'Hype" porterà sul palco dell'Ariston la canzone "Ringo Starr". Un profilo su una delle band sanremesi da scoprire dopo il podio al Festival. fanpage

forumJuventus : Chi veste la maglia della #Juve deve sapersi assumere le proprie responsabilità. I regali di stasera, mentre stavam… - LegaSalvini : Questo governo è completamente immobile. Ci sono fondi già stanziati da mesi per la manutenzione delle infrastruttu… - TIM_Official : Alzi la mano chi ha ballato insieme ai Pinguini Tattici Nucleari in questi giorni! ? Stasera sono in gran forma per… -