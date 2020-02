Chen Qiushi: la strana scomparsa dell’avvocato che raccontava il Coronavirus da Wuhan (Di domenica 9 febbraio 2020) Il nome dell’avvocato e blogger cinese Chen Qiushi è cominciato a rimbalzare in rete quando ha pubblicato online diversi video della situazione di Wuhan. Insieme a Fang Bing Chen Qiushi ha pubblicato video della cittadina colpita dal Coronavirus 2019-nCov e per questo entrambi erano stati minacciati in più occasioni dalle autorità. Chen Qiushi: la strana scomparsa dell’avvocato che raccontava il Coronavirus da Wuhan Fang Bin era stato invece trattenuto per breve tempo dalle autorità locali dopo che aveva diffuso un video che mostrava apparentemente cadaveri di vittime del Coronavirus, spingendo Amnesty International a lanciare un appello contro al censura. Ora di Chen Qiushi si sono perse le tracce da giovedì scorso. Secondo i suoi familiari, riferisce la Cnn, è stato messo in quarantena forzata dalla polizia. Ma la notizia non è confermata. Chen era arrivato a Wuhan, il ... nextquotidiano

