Che Tempo Che Fa: le anticipazioni della puntata di stasera, 9 febbraio (Di domenica 9 febbraio 2020) Che Tempo Che Fa: anticipazioni puntata stasera 9 febbraio 2020 Rai 2 CHE Tempo CHE FA anticipazioni – stasera, domenica 9 febbraio 2020, in prima serata su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio e che ogni settimana dà spazio a tanti ospiti, con esclusive ed interviste ai personaggi del mondo della politica e dello spettacolo. Il conduttore, come sempre, sarà affiancato da Luciana Littizzetto (probabilmente ancora in collegamento video dopo l’infortunio) e Filippa Lagerback. In attesa di stasera, vediamo tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Che Tempo che fa, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 21,05 (o meglio, dalle 19,40 con il format Che Tempo Che Farà). Che Tempo Che Fa, le anticipazioni e gli ospiti di stasera Quella di stasera sarà una puntata speciale di Che Tempo Che Fa, visto che si ... tpi

FranAltomare : E comunque Ama ha dedicato più tempo al monologo agghiacciante di Diletta Leotta che a DUA LIPA. #Sanremo2020 - SkySportMotoGP : ?? Semplicemente esagerato? ?? @jackmilleraus, che spettacolo ?? Del resto, come festeggiare il 2° tempo nei test ?? Se… - borghi_claudio : @tronkon1 A parte che non è che 'abbandono un ruolo strategico' all'opposizione. Noi in Lega lavoriamo in squadra e… -