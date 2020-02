Che cosa ricorderemo di Sanremo 2020: dieci momenti imperdibili (Di domenica 9 febbraio 2020) Dal monologo di Rula Jebreal a quello di Benigni. Senza dimenticare i look di Achille Lauro, il bacio Ferro-Fiore e la lite Bugo-Morgan lastampa

stanzaselvaggia : Domani incontrerò Achille Lauro da Mara Venier e improvvisamente ho realizzato che non so cosa mettermi per impressionarlo. #sanremo2020 - IlContiAndrea : #Amadeus: 'Bugo è una delle persone più educate che abbia mai conosciuto nella mia vita. La prima cosa che mi ha de… - domeniconaso : SkyTg24 annuncia il nome del vincitore (?). Trovo sia una cosa gravissima e irrispettosa. Una scorrettezza che rovi… -