CDS – Napoli e Juventus nello stesso hotel… (Di domenica 9 febbraio 2020) L’edizione di oggi del Corriere dello Sport apre in prima pagina con la sconfitta della Juventus, superata al Bentegodi in rimonta dall’Hellas Verona. Spazio dunque a Giampaolo Pazzini, autore dal dischetto del goal che ha deciso la sfida a favore dei clivensi sul finale. Oggi, invece, saranno tutti in attesa del derby Inter-Milan, con la super sfida tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Per il Napoli, invece, oggi è tempo di pensare al Lecce, ma da questa sera si entrerà già nella vigilia del match di Coppa Italia con l’Inter. C’è una doppia semifinale che aspetta gli azzurri, prima al Giuseppe Meazza e poi al San Paolo. Mercoledì si giocherà a San Siro e il Corriere dello Sport rivela una curiosità interessante. Dal momento che il giorno dopo toccherà anche alla Juventus, sempre a Milano ma contro il Milan, per qualche ora azzurri e bianconeri si ritroveranno ... calciomercato.napoli

