Cani pericolosi in Italia: la normativa vigente e obblighi del padrone (Di domenica 9 febbraio 2020) Cani pericolosi in Italia: la normativa vigente e obblighi del padrone I Cani in Italia sono tra gli animali domestici più diffusi: molte persone infatti decidono di ospitare nella propria abitazione un quadrupede da compagnia, scegliendo tra razze e dimensioni diversissime tra loro. Ma una specifica tipologia di Cani merita qui di essere menzionata, ovvero i Cani pericolosi o considerati tali. Facciamo allora il punto e chiariamo che cosa dice la legge vigente riguardo ad essi.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulla possibilità di portare il proprio cane in spiaggia, se ci sono multe e/o sanzioni e come è possibile portarlo, clicca qui. Cani pericolosi: la situazione normativa attuale e quella precedente I casi di cronaca che hanno trattato di aggressioni ai loro padroni o a soggetti terzi, da parte di Cani pericolosi, non sono ... termometropolitico

