Calendario Serie A calcio in tv oggi: orari partite, streaming, guida Sky e DAZN (9 febbraio) (Di domenica 9 febbraio 2020) Nuova domenica di partite nella Serie A di calcio 2020, che vedrà disputarsi il suo turno numero 22, attraverso sei partite, iniziando dal lunch match delle ore 12.30, quando la SPAL di Leonardo Semplici riceverà il Sassuolo, in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma in abbonamento a 9,99€ al mese, da poco sbarcata anche nel bouquet di Sky Sport (Canale 209). Alle 15.00 toccherà ancora alla rete streaming mandare in onda il match tra Brescia e Udinese, mentre Napoli-Lecce e Genoa-Cagliari saranno esclusiva di Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport 252 e Sky Sport 253. Alle 18.00 invece su Sky Sport Serie A sarà il momento del confronto fra Parma e Lazio, prima del posticipo delle 20.45 Inter e Milan.

