Calcio, il Lecce sbanca il San Paolo, Pandev esalta il Genoa. Pari tutto nel finale tra Brescia e Udinese (Di domenica 9 febbraio 2020) Nelle tre partite delle 15 della 23esima giornata di Serie A il Lecce sbanca il San Paolo e vince contro il Napoli. Un'attesa lunga 21 anni e fa un passo in avanti importantissimo nella lotta per la salvezza. Una doppietta di Lapadula e un capolavoro su punizione di Mancosu firmano il 3-2 per i gial liberoquotidiano

SkySport : ???? Serie ?? - 23^ Giornata ?? #Napoli ?? #Lecce 2-3 ? #Lapadula (23') ? #Milik (48’) ? #Lapadula (61’) ? #Mancosu (82'… - annatrieste : Il gol del Lecce è spettacolare e chapeau però io non riesco a non pensare che prima avremmo dovuto provare a tirar… - CorSport : Fallo di #Donati su #Milik: ecco il rigore negato al #Napoli contro il #Lecce ???? -