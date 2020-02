Cagliari, giallo pesante per Nainggolan: salterà il Napoli (Di domenica 9 febbraio 2020) Prosegue il momento no del Cagliari che è uscito sconfitto dal campo del Genoa, nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A. Le brutte notizie non sono finite qui per Rolando Maran che nella prossima difficile partita contro il Napoli, dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più rappresentativi, ovvero Radja Nainggolan. Il centrocampista ha ricevuto un giallo pesante, ed essendo diffidato, non sarà presente domenica 16 febbraio nel match della Sardegna Arena. fanpage

