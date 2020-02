Caduta Goggia/ Video, frattura scomposta al braccio: stagione finita per Sofia (Di domenica 9 febbraio 2020) Caduta Goggia: Video dell'incidente occorso alla sciatrice azzurra durante il Super G di Garmisch. Sofia ha riportato una frattura al braccio: stagione finita. ilsussidiario

Eurosport_IT : ?? INFORTUNIO SOFIA GOGGIA ?? Frattura scomposta del radio sinistro per l'azzurra dopo la caduta nel SuperG di Garm… - Eurosport_IT : Sofia Goggia, che spavento! Rivediamo la sua caduta rovinosa durante il SuperG di Garmisch... ??? #EurosportSCI - Corriere : Sci, paura per Sofia Goggia: rovinosa caduta in pista. Portata in ospedale per accertamenti -