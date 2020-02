Bundesliga, Borussia Mönchengladbach-Colonia: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 9 febbraio 2020) Bundesliga, Borussia Mönchengladbach-Colonia: probabili formazioni, pronostico e quote Presso lo Stadion im Borussia-Park di Mönchengladbach, alle ore 15:30 di domenica 9 febbraio, si giocherà Borussia Mönchengladbach-Colonia. Il match sarà valido per la 21esima giornata di Bundesliga. Il Borussia Mönchengladbach, che adesso è in quarta posizione in classifica con 39 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Lipsia per 2-2. Per loro due vittorie, due pari e una sconfitta nelle ultime cinque uscite di Bundes.Segui Termometro Politico su Google News Il Colonia oggi occupa la posizione numero quattordici in classifica con 23 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Friburgo per 4-0. Quattro vittorie e una sconfitta il loro bottino raccolto nell’ultimo periodo. La classifica aggiornata alla giornata 21 Le ... termometropolitico

tuttosport : #EmreCan, eurogol alla prima da titolare con il #Borussia ?? - DiMarzio : #Haaland da record al #BorussiaDortmund Altra doppietta, 7 gol in 3 partite: è il miglior inizio di sempre in… - ac_habana : RT @milan_albania: Peccato che ai dirigenti del Milan non gli interessa questo ragazzo ?? albanese classe 2000 che potrebbe finire in Bundes… -