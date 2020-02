Bundesliga, Bayern Monaco-Lipsia: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 9 febbraio 2020) Bundesliga, Bayern Monaco-Lipsia: probabili formazioni, pronostico e quote Bayern Monaco-Lipsia è il posticipo conclusivo della 21esima giornata di Bundesliga. Calcio d’inizio previsto domenica 9 febbraio alle ore 18:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il Bayern Monaco ora finalmente occupa la prima posizione in classifica con 42 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Magonza per 1-3. I bavaresi nelle ultime cinque partite hanno totalizzato altrettante vittorie.Segui Termometro Politico su Google News Il Lipsia è sceso in seconda posizione a 41 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il Borussia Mönchengladbach per 2-2. I tori hanno raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta in quest’ultimo periodo. La classifica aggiornata alla giornata 21 Le statistiche della partita La ... termometropolitico

TomTrento1 : @dario12921305 Per me la Serie A quest’anno è come la Bundesliga tedesca dello scorso anno quando il Dortmund aveva… - FrancescoSessa_ : Cosa ho visto: una magia di #EmreCan, un #BorussiaDortmund che cade 4-3 a Leverkusen e non aggancia il Bayern Monac… -