Bundesliga, arriva la tempesta Sabine: Borussia Moenchengladbach-Colonia non si gioca (Di domenica 9 febbraio 2020) Il maltempo imperversa in Germania, e i vertici della Bundesliga non vogliono correre rischi. Non si giocherà la caldissima sfida tra il Borussia Moenchengladbach e il Colonia, inizialmente in programma oggi pomeriggio, con fischio d'inizio alle ore 15.30. La partita come annunciato in un comunicato ufficiale, è stata rinviata a data da destinarsi, alla luce delle difficili condizioni meteorologiche legate all'arrivo della tempesta "Sabine" fanpage

