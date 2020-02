Breve guida alla Notte degli Oscar: come vederla e quali sono le nomination da seguire (Di domenica 9 febbraio 2020) La Notte degli Oscar sta per arrivare. Alle ore 17 di Los Angeles (in Italia saranno le 2 nella Notte tra domenica 9 e lunedì 10 febbraio) si avvicenderanno sul palco del Dolby Theatre le star che riceveranno l’ambita statuetta. Prima della consegna degli Oscar ci sarà il più celebre red carpet del pianeta che inizierà con un’ora e mezza di anticipo rispetto alla cerimonia, intorno alle 15,30. come successo lo scorso anno, anche per questa 92esima edizione degli Academy Awards non ci sarà un vero e proprio, unico, presentatore, ma sono numerosissime le celebrità che si passeranno il testimone della guida della serata. Tra gli altri Jane Fonda, Tom Hanks, Penélope Cruz, Steve Martin, Keanu Reeves, Diane Keaton, Spike Lee, Salma Hayek e Sigourney Weaver. come seguirla in Tv Anche nel nostro Paese l’evento si potrà seguire sia in diretta Tv, che in replica. A ... open.online

