Brescia, molestie e palpeggiamenti a bambine sullo scuolabus: arrestato un volontario di 77 anni (Di domenica 9 febbraio 2020) Un uomo di 77 anni, che prestava servizio come volontario sullo scuolabus in un comune del Bresciano, è stato arrestato per aver molestato e palpeggiato ripetutamente alcune bambine sul bus. Le indagini sono partite dalla denuncia di una bimba di 10 anni, costretta a subire le attenzioni morbose dell'uomo. In seguito sono emersi altri episodi risalenti a due anni fa. fanpage

Brescia molestie Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Brescia molestie