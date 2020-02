Braglia non si spiega la prestazione: “Impauriti e timorosi, situazione pesante” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCosenza – Piero Braglia, tecnico del Cosenza, ha commentato in sala stampa la sfida di campionato disputata al “San Vito-Marulla” contro il Benevento. Il tecnico della compagine silana ha affrontato vari temi nel post partita. prestazione – “Un passo indietro rispetto a Pescara. Oggi non riuscivamo a giocare la palla con tranquillità, abbiamo fatto fatica. Potevamo sfruttare meglio un paio di occasioni. Non avevo sentore di una prestazione di questo tipo. Ci siamo intestarditi negli uno contro uno senza dare respiro alla manovra. Mi dispiace veramente per come è andata. Sembravano impauriti e timorosi, bisognerebbe fare molto di più“. Stagione – “Troppo spesso quest’anno c’è stata questa alternanza di prestazioni. Dobbiamo essere molto più cattivi anche nelle conclusioni in porta“. Classifica – ... anteprima24

